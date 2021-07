(UŽIVO) SRBIN SVE KONTROLIŠE: Novak dobio i drugi set! Đoković na korak do polufinala Vimbldona!

2:1 - Novak je iamo priliku za brejk, ali se Marton ivukao dobrom igrom na mreži i servisom

2:0 - Novak je spasao 4 brejk lopte!

1:0 - Sada je jasno da Đoković ponovo kontroliše sve na terenu

Teći set

6:4 - Urlik olakšanja ispustio je Novak kada je dobio poslednji poen u setu

5:4 - BREJK! Konačno je Nole uspeo da iskoristi brejk loptu i dođe do prednosti, koja možda i rešava meč

4:4 - Lagan servis gem najboljeg na svetu

3:4 - Fučovič od prvog gema drugog seta ne dozvoljava Đokoviću priliku za brejk

3:3 - Iako je napravio drugu duplu servis grešku Novak je bez problema dobio gem

Marching towards the finish line 👣 @DjokerNole leads Fucsovics 6-3, 6-4. #Wimbledon pic.twitter.com/oW10jzXpYP

2:3 - Đoković nije uzeo nijedan poen u gemu u kom je Mađar servirao

2:2 - Utisak je da Novak ima mnogo rezerve do najbolje igre koju je prikazao ove godine u Londonu

1:2 - Definitivni se Marton oslobodio straha, gledamo zanimljiv meč

1:1 - Bilo je 15:30, Đoković je imao drugi servis, ali se potom izvukao iz neprijatne situacije

0:1 - Četiri brejk lopte u ovom gemu nije iskoristio prvi igrač sveta. Od deset prilika da oduzme servis rivalu, iskoristio je dve

Drugi set

Djokovic 6-3 Fucsovics.



The World No. 1 has now won 13 consecutive sets at this year's #Wimbledon 👏 pic.twitter.com/Q1LHmUyZQb