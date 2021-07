(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - ŠAPOVALOV: Novak spasao tri brejk lopte!

Novak Đoković i Denis Šapovalov igraju meč polufinala na 134. Vimbldonu.

Najboljem teniseru sveta je ovo deseto polufinale na londonskoj travi, dok je teniseru iz Kanade prvo.

Đoković takođe igra svoje 41. grend slem polufinale i pokušava da stigne do 20. uzastopne pobede na Vimbldonu i 101. na travi u karijeri.

Takođe, Novak će pokušati da se sedmi put plasira u finale ovog turnira, Šapovalov nikada nije igrao za titulu na jednom grend slemu.

Novak je do plasmana među četiri najbolja stigao pobedama nad Džekom Drejperom, Kevinom Andersonom, Denisom Kudlom, Kristijanom Garinom i Martonom Fučovičem.

S druge strane, Šapovalov je bio bolji od Filipa Kolšrajbera, Pablo Andruhar mu je potom predao meč bez borbe, da bi Denis potom eliminisao Endija Marija, Roberta Bautistu Aguta i Karena Hačanova.

Ovo im je sedmi meč, a Đoković u pobedama vodi sa 6:0.

TOK MEČA:

19:06 - 7:6, 3:3 - Još dve spašene brejk lopte! Dva izleta Novaka na mrežu, prvi poen dobija Denis, drugi Novak, 15:15. Isterao je Denis Đokovića sa terena forhendom, 15:30. Opet je Novak pogrešio, ovog puta posle duge razmene, nove dve brejk lopte za Kanađanina.Srećom, Denis greši na bekhendu na prvoj, a onda servis viner Novaka na drugoj. Nova duga razmena, Novak je dobio i stigao do prednosti, ali je Šapovalov pogodio pasing-šot paralelu za izjednačenje. Odbranio se i bukvalno na mreži Novak, dobio poen, potom pogodio as za 3:3!

18:58 - 7:6, 2:3 - Servisi "bazuke"! Jedna greška, pa četiri prva servisa i četiri poena za Kanađanina, ne da svoj servis.Novak ne uspeva da vrati prve servise kako želi, otuda je 2:3.

18:55 - 7:6, 2:2 - Tri spašene brejk lopte! Lake greške za 0:30, pa onda i dupla greška Novaka za 0:40. Prvu je spasao nekim improvizovanim forhendom posle lošeg odskoka, potom dobar volej na mreži za 30:40. Greška Šapovalova iz forhenda i tako je Novak došao do 40:40. Siguran poen posle servisa kojim je isterao rivala sa terena doneo mu je prednost, a onda nova greška Denisa iz bekhenda - 2:2.

18:48 - 7:6, 1:2 - Gem s nulom! Još jedan gem na servis Kanađanina u kom je bio dominantan. Osvojio je sva četiri poena, vodi sa 2:1

18:46 - 7:6, 1:1 - Novak siguran! Jako važan gem za Novaka, da ne dozvoli rivalu da snažno uđe u drugi set. Dugom razmenom došao je Novak do 40:15, ali je onda pogrešio iz forhenda, posle lošeg odskoka loptice. Šapovalov je stao sa igrom u narednom poenu misleći da je aut i - pogrešio. Gem za Novaka, 1:1.

18:43 - 7:6, 0:1 - Gem Šapovalov! Kanađanin je servisom otvorio drugi set i to vrelo uspešno.Dobio je taj prvi gem bez izgubljenog poena.

18:28 - 7:6 (3) - Set Đoković!

Taj-brejk:

0:1 - Loš drop šot Novaka, Šapovalov to stiže i poentira

1:1 - Loš drop šot Kanađanina

2:1 - Greška Denisa iz bekhenda

3:1 - Greška Šapovalova na mreži

3:2 - Dupla servis greška Novaka

4:2 - Greška Denisa iz forhenda

5:2 - Duga razmena, greška Denisa iz bekhenda

5:3 - Greška Novaka iz forhenda

6:3 - Servis-volej Novaka

7:3 - Dupla greška Šapovalova!

18:27 - 6:6 - Igraće se taj-brejk! Odličan gem Šapovalova, laka četiri poena i imamo taj-brejk.

18:24 - 6:5 - Potvrda brejka! Siguran gem broja jedan, izgubio je samo poen. Kao da je tek sad počeo meč za njega, obezbedio je makar igranje taj-brejka početnog seta.

18:21 - 5:5 - Brejk Đoković! Dve greške Šapovalova posle dobre Novakove igre, 0:30. Servis vinerom, Šapovalov je smanjio na 15:30, da bi potom Denis iz bekhenda poslao lopticu na liniju, uspeo mu je čelendž. As servisom je stigao Kanađanin do 30:30. I onda razmena u kojoj je Denis promašio zicer, Novak je tako došao do brejk lopte. Neuzralisao je Kanađanin brejk poen posle sjajnog servisa. Onda greši iz bekhenda, po paraleli, druga brejk lopta... Novak je koristi, Denis je poslao još jednom lopticu u aut. Brejk je vraćen!

18:14 - 4:5 - Ne baš lak gem! Imao je Novak 40:0, ali je onda Šapovalov dobio dva divna poena, drugi drop šotom za 40:30. Pritisnuo je potom Đokovića, naterao ga na grešku iz bekhenda za 40:40. Servis vinerom je došao do prednosti, pa do gema, 4:5. Sada mora da napravi brejk ili će biti set u zaostatku.

18:11 - 3:5 - Novi gem s nulom! Podatak: U četiri servis gema Šapovalova, Novak je uzeo dva poena. To govori kako Denis servira, ali i kako Novak za sada vraća. Videćemo, ovo je tek početak, jasno je da Đoković mora dosta toga da promeni i nadoknadi.

18:07 - 3:4 - As za kraj gema! Uspeo je Kanađanin da dođe do dva poena u ovom gemu, ali onda je Novak odservirao as i smanjio na 3:4. Mora da nađe način kako da uđe u igru i rezmene u servis gemu protivnika. Do sada nije ozbiljnije pripretio.

18:06 - 2:4 - Denis ne popušta! Novi gem Kanađanina bez izgubljenog poena.

17:59 - 2:3 - Odličan i brz gem Novaka! Jedan odličan servis gem, do 40:0 došao je servis vinerima. Pogrešio je u narednom poenu, ali je bekhend volej udarcem završio gem, 2:3.

17:57 - 1:3 - Šapovalov čisti linije! Sve polazi za rukom Denisu. Igra samouvereno, sigurno, ofanzivno, odlično servira.S nulom je osvojio ovaj gem i potvrdio brejk.

17:54 - 1:2 - Brejk Šapovalov! Problemi sa forhendom u ovom gemu za Novaka, jednom takvom greškom omogućio je da bude 15:30. Šapovalov je odmah forhendom napao Novaka, stigao do 15:40 i dve brejk lopte. Prvu ne koristi Denis, greši iz bekhenda, a onda Novak dobija poen istrčavanjem na mrežu. Duplom servis greškom omogućio je Denisu novu, treću brejk loptu, koristi je Kanađanin posle dijagonale iz bekhenda.

17:48 - 1:1 - Jaki servisi Kanađanina! Gem u kom s epokazalo šta će raditi Šapovalov, snažni forhendi, izlazak napred. Imao je Novak 15:30 posle greške Kanađanina iz forhenda, ali je usledio prvi as Šapovalova. Pa dva servis vinera za gem i izjednačenje, 1:1.

17:43 - 1:0 - Gem s nulom, za početak! Forhend, pa tri servis vinera Novaka za početak meča lagan startni gem.Nije moglo bolje!

17:40 - Novak prvi servira! Naravno, Novak je na početku meča izabrao da prvi servira.

17:35 - Novak i Denis izašli na teren