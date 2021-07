(UŽIVO) NOVAKOVA BORBA ZA 20. GREND SLEM I ŠESTI VIMBLDON! SRBIN NA KORAK DO PRVOG SETA - Đoković 'pustio prvu krv' protivniku!

Najbolji teniser sveta Novak Djoković igra finale Vimbldona protiv Italijana Matea Beretinija u potrazi za svojom 20. grend slem titulom.

Po prvi put Mateo Beretini boriće se za titulu na Grend slemu, dok će Đoković igrati u svom 30. grend slem finalu, a trofej Vimbldona pokušaće da osvoji po šesti put iz sedam pokušaja.

Italijan i Novak Đoković su se sastali dva puta u karijeri, najpre u grupi Završnog mastersa u Velikoj Britaniji kada je Đoković pobedio u dva seta, da bi znatno neizvesnije bilo u četvrtfinalu Rolan Garosa ove godine.

Tok meča pratite u nastavku teksta na portalu Pink.rs!

PRVI SET:

5:2 - Odličan je Nole! Izgubio je samo jedan poen u ovom gemu. Svaka čast!

4:2 - Smanjuje Beretini prednost Đokovića. Vršio je pritisak Novak i u šestom gemu, ali se uspešno brani Italijan.

4:1 - Brejk je Novaku bio vetar u leđa, te Srbin fantastično startuje naredni gem u kome ima čak tri brejk lopte. Nema sumnje da je nervoza sa početka meča prošla Srbina. Novi gem za Noleta.

3:1 - Konačno nešto opuštenija igra Đokovića na servis rivala. Dolazi Srbin do prve brejk lopte, ali je Beretini uspeo da je spasi. Nakon fantastičnog riterna dobija Novak drugu šansu.

2:1 - Novaka je tokom turnira krasio servis, a na početku ovog meča ga je izneverio, dolazi do treće duple servis greške u isto toliko gemova. Ipak, to ga nije sputalo, te nakon 30:0 za rivala dolazi do izjednačenja. Potom prvim asom dolazi do gem lopte koju koristi.

1:1 - Na 30:30 Beretini je sa dva servisa stekao prednosti koje su mu donele priliku za lagane poene.

1:0 - Meč je počeo duplom greškom prvog tenisera sveta. Kasnije je drugom, Beretiniu dao prvu priliku za brejk. Nervozan je Đoković, ali je konačno ubacio prvi servis i lako došao do igre na razliku.

Đoković će prvi servirati!

Beretini je izabrao da prima servis na početku meča, koji će suditi Hrvatica Marijana Čičak.

A special moment on Centre Court ☺️ pic.twitter.com/j5JkG9zQ1Q — Wimbledon (@Wimbledon) 11. јул 2021.

Ovako izgleda Centralni teren pred finalni meč.