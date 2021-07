NE GLEDAJTE FINALE, SVE SE VEĆ ZNA! Dok se Nole bori za titulu, oglasio se njegov 'hejter' - Odavno je sve jasno svima! (FOTO)

Finale Vimbldona je tek počelo, a poznati američki novinar Ben Rotenberg se oglasio na Tviteru i napisao nešto bi svako trebalo da uzme u obzir dok gleda meč.

Iako dugo ne propušta šansu da "pecka" Noleta kada god za to ima priliku, novinar Njujork Tajmsa napisao je jasno i glasno - Đoković je najveći, bez obzira na to da li će danas pobediti i da li će danas popodne imati grend slem titula kao Rodžer Federer i Rafael Nadal.

Umesto da prepričavamo, prenosimo njegovu poruku u celini. Više je nego jasna.

"Dakle, Novak Đoković igra za 20. grend slem titulu danas na Vimbldonu, čime bi se izjednačio sa Federerom i Nadalom. Ipak, ja mislim da je u svakom statističkom pogledu Đoković već najbolji teniser svoje ere", počeo je on.

"To što je Đoković uradio tokom svoje karijere je potpuno neuporedivo sa bilo čim", dodao je Amerikanac.

Rotenberg je nastavio...

"Niko nije osvojio sve Masters turnire - Đoković je osvojio svaki bar dva puta.

I PORED TOGA osvojio je svaki grend slem bar dva puta, što nijedan čovek nije uradio u Open eri (od 1968).

I UZ TO ima bolji međusobni skor protiv svih rivala.

On je daleko ispred svoje grupe, čak i sa 19 titula".

Takođe, on je na neki način komentarisao i poruku koju je poslao Rodžer Federer spotom u kojem je poručio da "nije bitan broj titula, već da je bitno ko je bio najelegantniji".

"Sada, ako vaša definicija subjektivnija oko toga ko je igrač ko je najviše inspirisao druge, ko je najlepši, najelegantniji i tako dalje... I to je potpuno legitimno. Volite ono što vam sve sviđa!"

"Međutim, ako pogledate sa manje emotivne i analitične strane, Đoković je 100 odsto taj tip", poruka je Amerikanca koju bi svi trebalo da imaju u vidu dok gledaju finale Vimbldona.

So, Novak Djokovic is going for his 20th Slam title today at #Wimbledon, which would equal Federer and Nadal, but I think by any real statistical assessment Djokovic is *already* the best male player of this era.



What Djokovic has done across his career is completely unmatched.