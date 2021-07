HIT! ĐOKOVIĆ UZEO KLINCU TELEFON I 'OPALIO' SELFI! Zato je Nole najveći, ovo će OBOJICA pamtiti celog života! (VIDEO)

Novak Đoković je opet to uradio!

Osvojio je šesti put titulu na Vimbldonu i 20. put podigao grend slem trofej i odmah otrčao do svog boksa, zagrlio Gorana Ivaniševića i saradnike sa kojima piše istoriju.

Na putu nazad ka terenu, Đoković je imao strpljenja i da zastane pored jednog klinca, da uzme od njega mobilni telefon i da "opali" selfi. I zato je Nole jedan jedini.

Pogledajte tu scenu. U Parizu je jednom klincu dao reket kojim je osvojio pehar, a u Londonu je ulepšao detinjstvo klincu koji ima šampionski selfi!

Pogledajte emotivne scene, nekoliko minuta nakon što se Nole popeo na vrh "Večne liste" i tamo izjednačio sa Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom.

Podsetimo, Đoković je danas osvojio treći uzastopni grend slem, jer je u 2021. godini podigao pehare i na Australijan openu i Rolan Garosu.

Nema granice za srpskog šampiona!

What a star @DjokerNole 🏆 🇷🇸

wins #Wimbledon men’s final & then makes a young man’s day with a selfie 👌 pic.twitter.com/9D1B4MJzgE