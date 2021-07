ŠVAJCARAC IZNENADIO! Nole je stigao Federera na večnoj listi, a on mu OVAKO čestitao: NEVERICA! (FOTO)

Iako mu pobeda Novaka Đokovića u finalu Vimbldona nije odgovarala, švajcarski teniser Rodžer Federer uputio je lepe reči srpskom teniseru posle trijumfa nad Mateom Beretinijem.

Lepe, istovremeno i neočekivane reči, jer retko kada je Federer, gotovo nikada, čestitao Novaku na nekoj tituli. Ovoga puta se gospodski oglasio odmah posle finala.

- Novače, čestitam ti na 20. Grend slem trofeju. Ponosan sam što sam imao priliku da igram u posebnoj eri teniskih šampiona. Predivan nastup, bravo - poručio je Federer koji je ove godine stao u četvrtfinalu Londona.

Congrats Novak on your 20th major. I'm proud to have the opportunity to play in a special era of tennis champions. Wonderful performance, well done!