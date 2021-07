UPUTIO MU JE SAMO DVE REČENICE! Đoković odgovorio Federeru, nije ostao nem na Rodžerovu poruku

Iako je uoči finala bio na stubu srama javnosti zbog reklame u kojoj je potkačio srpskog tenisera, Federer je smogao snage da čestita Novaku 20. Grend slem titulu.

"Čestitam Novaku na 20. grend slemu. Ponosan sam što sam imao priliku da igram u eri takvih teniskih šampiona. Sjajna partija, bravo", napisao je Federer.

Nije se dugo čekalo na odgovor. Novak mu je na Tviteru odgovorio u dve rečenice.

"Takođe, Rodžere. Hvala ti mnogo na divnim rečima", napisao je Đoković.

Likewise, Roger. Thank you very much for your kind words! 🙏🏼 https://t.co/i0TrvXcgA3