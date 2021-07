NOLE ĆE JOŠ DUGO VLADATI TENISKOM SCENOM! Obradović: Đoković će stići do 30 SLEMOVA!

Nekadašnji selektor Dejvis kup tima Srbije Bogdan Obradović govorio o poslednjem uspehu Novaka Đokovića, šestoj tituli na Vimbldonu.

Na početku, izneo je utiske o tome kako je on gledao ceo meč i kako je sve to doživeo.

"Ne znam, meni nije bilo tako tenzično, verovatno sam se navikao sve ove godine u profesionalnom tenisu, tako da mi je sve to normalno. U svakom slučaju, Novak je sjajno odigrao čitav turnir, sve čestitke. Ponovo nas je obradovao, učinio ponosnim. I naravno, doneo je još jednu veliku titulu za Srbiju".

Jedno od pitanja odnosilo se na to kako Novak uspeva da postiže takve rezultata pod tim ogromnim pritiskom.

"Reći ću jednostavno. Ako govorite o pritisku kod profesionalaca on je jednak pritisku koji trpi riba kada je u vodi, a to znači u normalnom okruženju. Za njega je to apsolutno normalno, ne ostavlja nikakve tragove. On se bavi nekim drugim stvarima. Nisam u kontaktu sa Novakom, on naravno ima svoj tim koji tu radi. Ja se tu pojavljujem samo s vremena na vreme. Videli smo se poslednji put pre nekoliko meseci kad je u Beogradu bio i Marjan Vajda, onda smo nešto razgovarali. On ima svoj tim, svoje rutine i oni to rade na najbolji mogući način", kaže Obradović za jutarnji program TV Prva.

Uveren je da se Novak još neće zaustaviti i da može da dođe do broja od čak 30 grend slem trofeja.

"Novak Đoković će sasvim sigurno po meni završiti taj ključni deo karijere u kontitnuitetu sa sigurno 25 grend slem titula, a onda će malo da uspori i osvoji ih još pet, što znači da će doći do 30! Ima zdravo telo, zdrav um, ogroman motiv, on će po meni sasvim sigurno stići do 30 titula. Nisam siguran, ja to znam, apsolutno. Moram da podsetim da je on ove godine osvojio već tri, zašto ne može još pet u narednih deset godina."

Na pitanje po čemu se najbolji svetski teniser razlikuje od drugih, rekao je da je to višeslojna stvar, ali da su koreni u juniorskim danima.

"On ima sve ono što ga je izgradilo da bude ovako superioran. Prvo, njegova sjajna juniorska karijera, on je radio sve korake koje je trebalo da uradi. Ja sam se uključio u rad sa njim kada je imao 13 godina. Tad je već imao poprilično dobar predjuniorski rezultat od 10. do 13. godine, bio je prvak države u tim kategorijama i već je počinjao da igra te međunarodne juniorske turnire. Tada smo stupili mi, da kažem taj tim ljudi koji ga je pratio, sve do njegovih profesionalnih voda i mnogo godina kasnije. Ima 11 godina od tog Dejvis kupa, hoću da kažem da sam od njegove 13. godine radio sa njim aktivno, ali moram da pomenem čoveka koji je imao ogroman doprinos njegovoj fizičkoj pripremi, zaštiti od povreda, a to je Zoran Grbović, kondicioni trener i njegov brat Miljan, uradili su fenomenalan posao. Uz podršku Novakove porodice, oca Srđana koji je bio sjajan, da je organizovao sve nas ljude, pa uz majku Dijanu koja je znala ljude sa DIF-a, jer je tamo i studirala. Jednostavno su uspeli da dođu do pravih ljudi, nas koji smo Novaka usmerili na pravi način, zaštitili ga od raznoraznih negativnih uticaja koji mogu da pogode mladog igrača", poručio je Bogdan.

Pohvalio je tim ljudi koji je bio uz Novaka u kako je rekao tom ključnom periodu u njegovom razvoju.

"Mislim da smo svi zajedno napravili fenomenalan posao. Zoran i Miljan Grbović su ljudi koji su sa Beogradskog univertiteta, oni su obrazovani, zajedno su sa Vladom Koprivicom, profesorom Ugarkovićem i mnogim drugima, svim tim ljudima koji su deo srži našeg sporta. Dakle, sa svim tim ljudima, Novak je uspeo da kroz juniorsku karijeru na kraju instalira još nešto što je bitno. Tu smo nastupili sa time da smo našli Marjana Vajdu, koji je napravio sjajan posao i koji je zaista odlično, sarađujući sa nama, vodio Novaka kroz sve ove godine. Novak je dao nazad energiju tom svom timu, želeo je da sarađuje, slušao je, bio odgovoran, disciplinovan, samopregoran. Ono što je jako važno da morate da imate kao ličnost i sportista da biste ostvarili te rezultate. Svi smo zajednički gradili taj jak, snažan motiv. Od samog početka Novak je govorio, a mi smo se sa tim slagali, da će biti broj jedan. Naravno, kako su godine odmicale, tako je i on to i dokazao, sad na kraju vidimo da sa tom energijom, ljubavlju, posvećenošću, podrškom porodice i njegovog tima, on nije samo stigao do broja jedan, već do pozicije da je najbolji svih vremena. To je ukratko ta priča o tome šta njega odvaja od svih ostalih, i što je najboljih svih vremena".

Viktor Troicki je ove godine stupio u selektorsku fotelju u kojoj je nekada bio i Obradović. On kaže da je pred Viktorom odlična trenerska karijera, ali i da je uvek tu da pomogne, ako je potrebno.

"Viktor je još mlad, završio je tek karijeru. Ono što sam ranije rekao, jako je važno da bude posvećen selektorskom poslu, ali ne samo tome. Da bi razumeo selektorski posao, mora da postane i trener, mora da ima igrače sa kojima radi da bi ih shvatio, različite tipove igrača, da radi i sa juniorima da bi obogatio znanja i to što on zna o tenisu, a to je ogromno znanje, da bi umeo na bolji način to da prenese na druge. On je i dalje u tom kako mi to kažemo u u prijateljskom odnosu sa svim reprezentativcima, jer je i on deo te reprezentacije. U svakom slučaju, to je dobro i tu će on umeti da se snađe. Jako je inteligentan, odgovoran, disciplinovan, željan znanja i svega i to je jako dobro. Kako sam imao sa svog savetnika velikog Nikolu Pilića, sasvim sam spreman da budem savetnik i Viktoru ako me bude bilo šta lično pitao, ja ću biti tu i za njega i za reprezentaciju. Da se pojavim na tim mečevima da im savetima ako bude trebalo iz svog ugla pomognem", zaključio je Obradović.