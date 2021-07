ORGIJE NA OLIMPIJSKIM IGRAMA! Atraktivna atletičarka priznala: Imali smo seks u četvoro usred sela, potrošile smo sve kondome! (FOTO)

Olimpijske igre često najveći su trenutak karijere za vrhunske sportiste.

Ipak za brojne sportiste koji dođu u olimpijsko selo, to je više od sporta više izlet, druženje i zabava.

Na Olimpijskim igrama u Tokiju nastupiće oko 11. 500 sportista i jasno je da mnogi od njih neće doći ni blizu postolja i medalja.

A što se onda događa u olimpijskom selu ispričali su sami sportisti.

- Svi smo se tamo došli takmičiti, to nije sporno. Prve nedelje smo svi usredotočeni na ostvarivanje dobrog rezultata, a druga nedelja Igara sve postaje zanimljivije. Tada imamo više slobodnog vremena i tada počinje zabava. Uglavnom to počinje tako što sportisti razmenjuju brojeve telefona, profile na društvenim mrežama - rekao je neimenovani sportista nakon Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine a potom ispričao svoje iskustvo.

- Družili smo se s ukrajinskim sportistkinjama i one su htele da ih izvedemo van, negde u Londonu. Izašli smo s njima, napili se, a po povratku u selo zvali smo ih u našu sobu. Odjednom je sve postalo napeto, počeli smo se ljubiti, a na kraju je sve završilo seksom u četvoro. Jedna od Ukrajinki tačno je znala što radi, nije joj bilo prvi put. Iste večeri smo mogli i s Amerikankama završiti, zvale su nas i one u svoju sobu, ali to nam se nije činilo pošteno - rekao je britanski olimpijac. Istaknuo je kako oni nisu izolovani slučaj, da toga ima na svakom koraku " rekao je ovaj olimpijac i nastavio

- Uveren sam da svaki sportista može svaku večer naći neku sportistkinju i imati seks. Oni odvažniji čak tvrde da svaku veče mogu završiti u krevetu sa takmičarkom iz neke druge zemlje Svakako su to sportisti iz Amerike, zatim slede oni iz istočne Europe - zaključio je.

A slično je govorila i američka fudbalerka Hope Solo.

- Puno sportista seksa se na Olimpijskim igrama. Kada se prisetim samo Pekinga... Seksali su se na otvorenom, na travi, među zgradama... Svugde - rekla je nekadašnji golman SAD

. A kada su se 2016. godine Olimpijske igre održavale u Brazilu, 12.000 noćnih dama Rio de Žaneira su s dolaskom prvih olimpijaca proglasile početak sezone lova.

- Toliko je ljudi došlo u moj grad da bi osvajali olimpijske medalje... I ja lovim svoje “medalje”. Znam svoj cilj: hoću biti olimpijska pobjednica u svom poslu! Iako, moram priznati, posla je dosta - rekla je tada jedna "prijateljica noći".

Paragvajska atletičarka Lerin Franko ostvarila je zavidne rezultate tokom karijere, ali je svetsku slavu stekla pre svega zahvaljujući lepoti.

Našoj javnosti je poznata i po tome što je u Pekingu i Londonu često gledala mečeve Novaka Đokovića, za koga je rekla da joj je omiljeni sportista.

Paragvajka je poslednjih godina više angažovana na modnim pistama nego na atletskim stazama, a tokom nedavnom snimanja u Kanadi otkrila je škakljive detalje sa Olimpijskih igara.

"Na Olimpijskim igrama je najgore. Svašta sam videla, doživela. Moje cimerke su tako jedva čekale da završe takmičenje pa da potroše sve kondome što su ih dobile. Niko od njih nije razmišljao o rezultatima. Kako sam ja bila u vezi s dečkom iz reprezentacije, ni meni nije ostao nijedan kondom", rekla je lepa atletičarka.

Brazilska skakačica Ingrid de Oliveira priznala da je imala seks s kajakašem Pedrom Goncalvesom u sobi koju je delila sa cimerkom Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine.

"Susreli smo se na Olimpijskim igrama u Riju i poželeli nešto više. I da, zamolila sam cimerku uoči ceremonije otvaranja Igara da mi malo prepusti sobu kako bih se mogla s njime zabaviti. Ali ako mislite da sam bila jedina koja je imala seks na Olimpijskim igrama, varate se. I mnogi drugi su se seksali. Bolt je u sobe dovodio devojke bez akreditacija. A mnogi su otvarali profile na Tinderu samo kako bi mogli međusobno flertovati. Trebali ste videti broj kondoma u olimpijskom selu - ispričala je.

Ove će godine Japanci podijeliti 160,000 kondoma, ali situacija s nesretnim koronavirusom sve je zakomplicirala. Organizatori kažu da su kondomi zapravo suveniri za poneti kući i da sportisti moraju "izbegavati nepotrebne oblike" kontakta. Predviđene su i kazne koje uključuju diskvalifikaciju ili čak deportaciju iz Japana.

No, hoće li se takmičari držati tih uputstava?

Autor: