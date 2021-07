VELIKI ČOVEK! Novak još jednom pokazao kolika je ljudska veličina, zbog ovog poteza mu se divi cela planeta!

Rebeka Forand iz Njudžerzija na svom Tviter profilu napisala da je njena tetka Beti veliki navijač Novaka Đokovića, ali se trenutno nalazi u bolnici i nije mogla da gleda njegov meč u finalu Vimbldona, ali prvo pitanje koje je postavila posle odigranog meča je kako je njen miljenik prošao.

Hi @DjokerNole Any chance we can get a shoutout to my 92-year-old great aunt Bette who is one of your biggest fans? She is as in the hospital and missed your win this week, but it was the first thing she asked about when she woke up! Searched for you on Cameo, so I’m trying here!