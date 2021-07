SRAMOTA! Američka paraolimpijka odustala od odlaska u Tokijo! Nisu joj dozvolili da povede majku koja brine o njoj!

Amerikanka je trebalo je da bude jedna od većih zvezda na Paraolimpijskim igrama u Tokiju, međutim, organizatori takmičenja odbili su njen zahtev da povede majku.

Američka plivačica je u Riju osvojila tri zlatne medelja (100m delfin, 400m slobodno i 200m mešovito), a vlasnica je ukupno sedam odličja.

Becca Myers, who is deaf and blind, has withdrawn from competing in the Paralympics in Tokyo after a committee denied her request to bring her mother, who is her personal care assistant pic.twitter.com/mHtWoVbJoB