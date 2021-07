NOVAK VIŠE NE SME DA DAJE FORE RIVALIMA: Đoković mora da bude svestan OPASNOSTI u Tokiju!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković logično je prvi favorit za osvajanje zlatne olimpijske medalje u Tokiju.

Ono što bi eventualno mogao da bude problem za Novaka je da se za razliku od grend slemova igra na dva dobijena seta, što povećava šanse slabije rangiranim igračima

Takvo mišljenje dele i Jarko Nieminen, nekadašnji najbolji teniser Finske, i bivši francuski teniser Arno di Paskvale koji će biti stručni konsultant tokom OI u Tokiju.

Nieminen je igrao sedam puta protiv Đokovića u karijeri i šest puta izgubio. Vrlo dobro zna kvalitete prvog reketa sveta.

"Duga je lista Novakovih kvaliteta, kad god igra na vrhunskom nivou, nema slabih tačaka. U kraćim crtama, Novak nikada ne udara lopticu prejako i onda ne očekujete da će se lopta tako brzo naći ispred vas. Teško ga je stići i orijentisati se u odnosu na njegovu igru, imate osećaj kao da ste stalno pod stresom i ne možete da reagujete na vreme", istakao je Nieminen.

Najveća pretnja po Đokovića trebali bi da budu Zverev, Medvedev i Cicipas.

"Može biti opasno kad se igra u dva dobijena seta, nemate vremena da se vratite ako propustite neki poen. Pritom, mnogi igrači su napredovali, kao što je Cicipas. Mislim da Novak želi da ispiše istoriju na ovim Olimpijskim igrama i pošalje poruku svima da on to može. On je najbolji i apsolutno mislim da može da osvoji zlatnu medalju", poručio je Di Paskvale.

Žreb je na programu u četvrtak od 04.00.

