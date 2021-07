MUKE SPORTISTA U TOKIJU! Ispao haos zbog KREVETA OD KARTONA: Već su popucali, a dušeci OD PLASTIKE zadaju posebne glavobolje (VIDEO)

Više od 11.000 sportista boravi u Olimpijskom selu u Tokiju, a domaćini su odlučili da im naprave krevete od recikliranog kartona što je u startu izazvalo burne reakcije.

Napravljeni su samo za jednu osobu i moći će da izdrže težinu od oko 200 kilograma, organizatori uveravaju da su "izdržljiviji" od drveta, međutim i pre početka Igara ima i onih koji su se uverili da to nije istina i da nisu od naročitog kvaliteta.

Jedan sportista iz Novog Zelanda se već razočarao u krevete u Olimpijskom selu pošto je reciklirani karton od koga su napravljeni već pukao.

To se ne poklapa sa "dokazom" irskog sportiste koji je skakao po krevetu i pritom ga nije oštetio, pošto očigledno ima i onih koji su dobili znatno nekvalitetnije, pa su od organizatora odmah morali da potraže zamenu.

Dušeci su inače od polietilena i sastoje se iz tri dela, pa je na sportistima da naprave svoju idealnu kombinaciju na osnovu tvrdoće dušeka koju inače žele.

To je zbunilo pojedine sportiste...

