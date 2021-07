"MOŽE LI NEKO DA MI DA NJEN BROJ TELEFONA" Novak Đoković iznenadio na konferenciji u Tokiju, a tek kada čujete zašto je to baš uradio zbog NJE!

Jedno od pitanja na konferenciji je bilo vezano za "Zlatni slem", odnosno osvajanje sva četiri grend slema u sezoni i Olimpijske igre. Nešto što je pošlo za rukom samo legendarnoj Štefi Graf 1988. godine.

- Nisam u kontaktu sa Štefi, ali ako neko može da mi da kontakt da je pitam kako je uspela...Imam veliko poštovanje prema njoj. Njen šampionski mentalitet je nešto što me inspiriše i nadam se da ću uspeti to da iskoristim ovde - rekao je Novak.

Serbia chief of mission Natasa Jankovic just introduced Novak Djokovic as ‘the most successful tennis player ever’ after his Wimbledon win pic.twitter.com/fCOtPcyM2X