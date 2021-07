NOVAK JE ISTORIJU POČEO DA PIŠE NA DANAŠNJI DAN: Đoković prvi pehar podigao u Holandiji, a sada je JAČI NEGO IKAD!

Njegov put ka istoriji i ka zvanju najboljeg ikada počeo je na današnji dan. Tog 23. jula 2006. godine je osvojio prvi ATP trofej. Slavio je na turniru u Amersfortu (Holandija).

Savladao je Čileanca Nikolasa Masua - 7:6 (7:5), 6:4) i sa 19 godina je prvi put držao pehar u rukama. Prvi od mnogih.

Danas, 23. jula 2021. godine verovatno mora da pravi nove vitrine da bi uspeo da obeleži sve svoje uspehe. Ima 85 trofeja, 20 sa grend slemova!

.@DjokerNole won his first ATP title in Amersfoort, Netherlands on July 23, 2006, exactly 15 years ago to this day.



Today he has 85 career ATP titles, including 20 Grand Slams, and he's six wins away from a Career Golden Slam.