ŠOK NA TENISKOM TURNIRU: Endi Marej se povukao iz singla na Olimpijskim igrama! Poznat je i razlog

Britanac, koji je bio šampion u Londonu 2012. i Riju 2016. godine, zbog povrede mišića noge u konsultaciji sa lekarima doneo je odluku da se povuče iz singla, zbog čega nije mogao da brani titulu.

Umesto njega igraće Maks Pursel iz Australije.

Marej će nastaviti takmičenje u dublu, gde je sa partnerom Džoom Salisberijem uspešno startovao.

"I have made the difficult decision to withdraw from the singles and focus on playing doubles." - @andy_murray #Tokyo2020 | #UnitedByEmotion | #StrongerTogether | #Olympicshttps://t.co/RqRrKurGus