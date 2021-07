NIKO NA SVETU NE MOŽE DA ZAUSTAVI NOVAKA: Pljuvao je Đokovića, a sad kaže - Ako osvoji zlatni slem, gotovo je!

Može li Novak Đoković da osvoji svih pet velikih turnira u ovoj godini? Mnogi veruju da može, pa i Tod Vudbridž koji je do skoro vređao srpskog asa...

Mnogi su savetovali Novaka Đokovića da odustane od učešća na Olimpijskim igrama u Tokiju kako bi se odmorio i napao "kalendarski slem" osvajanjem US Opena, međutim srpski as uvek pred sebe postavlja najviše ciljeve i zato želi "zlatni slem".

To podrazumeva da u istoj godini osvoji sva četiri grend slema uz Olimpijske igre, a dobra vest je da je takmičenje u Tokiju počeo na vrlo dobar način pobedivši Uga Delijena.

Da li je to preveliki izazov i šta to govori o Novaku Đokoviću?

Na tu temu govorio je čuveni australijski dubl igrač Tod Vudbridž koji je u prošlosti i te kako znao da proziva Đokovića, optužujući ga da simulira povrede, ali sada je okrenuo ploču.

"Novak je video mogućnost da se 'cementira' kao najveći svih vremena ako osvoji zlatni slem. Mislio sam da mu je najveći cilj da osvoji sve grend slemove pošto je već bio na Olimpijskim igrama i ima medalju, ali to bi ga definitivno odvojilo od bilo koga u muškom tenisu", iskreno je ocenio Tod Vudbridž.

"Osvojiti svih pet turnira, mislim da je to baš ambiciozno. Ali, ako postoji neko ko to može da uradi - onda je to Đoković".

Može li neko da ga zaustavi na Olimpijskim igrama?

"On je favorit, ali je sve na tome da li će se mentalno i fizički oporaviti od Vimbldona. S obzirom na njegov trening i rutine koje ima, mislim da će biti dobro. ne vidim ko može da ga pobedi trenutno", ocenio je Vudbridž za sajt Australijan opena.

Novak Đoković u drugoj rundi turnira u Tokiju igra protiv Jana Lenarda Štrufa.