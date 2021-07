Najbolji teniser sveta nastavlja pohod na zlato u Tokiju.

U drugom kolu takmičenja na Olimpijskim igrama rival srpskom teniseru Novaku Đokoviću je Nemac Jan-Lenard Štruf.

Do sada su se Srbin i Nemac susretali pet puta, a Đoković je svaki put dominirap. Štruf je prvom teniseru sveta uspeo da uzme samo jedan set i to na US openu prošle godine.

Ako prođe Nemca, naredni Noletov rival biće Španac Alehandro Davidovič – Fokina.