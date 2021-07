ŽELELA JE DA BUDE MILICA MANDIĆ KAD PORASTE! Srpkinja zaludela Ameriku - ovo je priča o njoj!

Ona je osvojila prvu zlatnu medalju u istoriji ženskog tekvonda u SAD pobedom u finalu nad Ruskinjom Tatjanom Mininom.

Inače, Anastasija je rođena na Floridi, roditelji su joj Srbi.

Majka Anastasije Dragana je medicinska sestra, dok otac Dalibor ima građevinsku firmu. Upravo su oni verovali u nju, podržavali je i gurali napred.

Anastasija Zolotic just became the 1st American woman to win Olympic gold in taekwondo 😱@USA_Taekwondo x @TeamUSA x #TokyoOlympics pic.twitter.com/oGWjQfvLJr