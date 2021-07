MILICA MANDIĆ ZAVRŠILA KARIJERU: Osvojila olimpijsko zlato, poljubila zastavu i otišla u legendu!

Milica Mandić je ušla u istoriju srpskog sporta, pošto je osvojila svoje drugo olimpijsko zlato! Donela je Srbiji prvu medalju i ušla u istoriju kao jedina u modernoj istoriji koja je osvojila dve zlatne medalje.

Ovo je Milici bila poslednja borba u karijeri i odlazi u sportsku penziju na najlepši mogući način sa olimpijskim zlatom! Nastup u Tokiju bio je poput "poslednjeg plesa", koji je otplesala na najlepši mogući način.

Milica je planirala da se povuče još 2020. godine, ali je korona virus i odlaganje Olimpijskih igara odložilo i njenu odluku.

S tugom je najavila kraj sportske karijere, ali se raduje novim životnim izazovima.

- To je nešto što najavljujem sa tugom. Dolazi vreme da izvedem tranziciju iz sporta na neko drugo polje, imam 29 godina i mislim da je to pravo vreme. Fokus je na olimpijskoj medalji i da se sa njom oprostim. Trudiću se da se spremim maksimalno da budem vojnik u pravom smislu - najavila je Milica nedavno, a to je i ispunila, jer je u Tokiju branila boje Srbije poput vojnika na ratištu.

Milica je uporedo sa sportskom karijerom radila na sebi i na drugim poljima, pa je tako završila fakultet, a uključila se i u rad Olimpijskog komiteta Srbije, gde je postavljena za potpredsednicu, tako da bi i po završetku sportske karijere trebalo da ostane u svetu sporta.

Takođe, planira da se posveti i svom privatnom životu, pošto je u vezi sa sa takođe tekvondoistom Markom Đuričićem, sa kojim je u vezi osam godina, a pre tri godine su se verili.

- Ne volim mnogo da pričam o tome, ali nas dvoje smo već dugo zajedno, vereni smo i to bi bio neki logičan sled okolnosti i svega što se dešava. Iskreno, može se reći da jedva čekam taj drugi deo života posle sporta - rekla je nedavno Milica Mandić.