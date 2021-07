NOLE SILNI! Đoković uništio Španca i pored velikih vrućina u Tokiju! Srpski as se na terenu hladio ledom i cevima od klima uređaja!

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Olimpijskih igara. To je ostvario pobedom nad Alehandrom Davidovičem Fokinom rezultatom 2:0 (6:3, 6:1).

Mogao je prvi set i drugačije da se završi s obzirom na to da je Španac u trećem gemu imao dve brejk lopte. Ipak, Fokinu su koštale neiznuđene greške te je srpski as stigao najpre do izjednačenja, a potom i gema. Već u narednom gemu kaznio je Đoković Fokinu time što je napravio brejk. Tada je napravljena i odlučujuća prednost koju je prvi reket sveta održavao do kraja seta.

Pri rezultatu 5:3 i 30:0, Đoković je odservirao jedan od najbržih servisa u karijeri – 207 kilometara na čas. To je bilo i više nego dovoljno za tri set lopte, a Đoković koristi drugu. Pritisnuo je srpski as 22. igrača sveta odmah na startu drugog seta. Imao je 30:0, ali se Fokina izvukao.

Ipak, ono što nije uspeo u prvom pošlo mu je za rukom u trećem gemu kada dolazi do brejka. Imao je priliku da praktično završi meč u narednom servis gemu Fokine, ali je Đoković tu priliku propustio. Na njegovu sreću, ali i nesreću Fokine koji se nezgodno okliznuo, dobija novu koju koristi.

Dva brejka prednosti ispostavila su se nedostižnim za Španca koji je do kraja seta uspeo samo da izgubi još jedan servis gem. Đoković će se u četvrtfinalu Olimpijskih igara sastati sa Kejom Nišikorijem koji je savladao Ilju Ivašku.

TOK MEČA:

10:50 - Kraj! Đoković je u četvrtfinalu!

10:48 - 6:3, 5:1 – Dve meč lopte za Đokovića! Posle sat i 20 minuta igre.

10:46 - 6:3, 5:1 – Đoković na gem od četvrtfinalaLaka potvrda brejka i prilika za prolaz dalje.

10:42 - 6:3, 4:1 – Brejk! Đoković stiče dva brejka prednosti. Izgleda kao nenadoknadiva prednost za Fokinu.

10:41 - 6:3, 3:1 – Nova šansa za Đokovića! Nije iskoristio prvu, ali nakon nezgodnog proklizavanju stvorila se nova šansa za brejk.

10:37 - 6:3, 3:1 – Nova brejk prilika za Đokovića! Srpski teniser ima priliku da praktično završi meč.

10:35 - 6:3, 3:1 – Potvrđuje brejk! Maratonski gem dvojice tenisera.

10:31 - Požrtvovani Fokina!

10:26 - 6:3, 2:1 – Brejk za Đokovića! Srbin rano dolazi do, možda i presudne, prednosti.

10:25 - 6:3, 1:1 – Tri brejk šanse za Đokovića

10:23 - 6:3, 1:1 – Đoković ekspres! Lako izjednačuje rezultat u drugom setu. Duplo više vinera ima naš teniser i čak osam asova.

10:20 - 6:3, 0:1 – Izvukao se FokinaPritiska Đoković odmah na startu drugog seta. Imao je 0:30, ali Španac na kraju ipak uzima gem!

10:16 - Đoković koristi led, kao i cev priključenu na klima uređaj kako bi se rashladio!

10:13 - 6:3 – Đoković uzima prvi set! Prvi korak ka četvrtfinalu napravljen za 47 minuta na terenu.

10:10 - 5:3 – Kakav servis Đokovića! 207 kilometara na čas i to za tri set lopte – 40:0.Najveća brzina njegovog servisa iznosila je 219 kilometara na čas.

10:08 - 5:2 – Đoković pred osvajanjem prvog seta! Fokina na servisu.

10:00 - 4:2 – Izvukao se Fokina! Trećim bekhend vinerom Španac stiže do drugog gema. Vodio je 0:40, Đoković ga sustigao i čak imao brejk loptu. Ipak, Fokina koristi četvrtu gem loptu.

09:58 - Ogromne vrućine u Tokiju! Đoković je promenio majicu pre pet minuta, ali je ona već potpuno mokra. Ranije tokom dana se Medvedev žalio na uslove.

09:57 - 4:1 – Đoković želi što pre da završi setImao je Fokina 0:40, ali srpski teniser vezuje tri poena i stiže do izjednačenja.

09:49 - 3:1 – Brejk za Đokovića! Koristi treću priliku prvi reket sveta.

09:48 - 2:1 – Ne koristi Đoković ni drugu brejk priliku! Imao je 22. igrač na svetu i sreće. Udarac Đokovića odskočio je visoko nakon što je pogodio mrežu što je pružilo Fokini priliku da napadne. Novo izjednačenje.

09:46 - 2:1 – Brejk prilika za Đokovića! Nova neiznuđena greška Fokine. Prednost Đoković.

09:39 - 2:1 – Đoković uzima gem! Važan trenutak za srpskog tenisera. Imao je Fokina dve brejk šanse, ali se Đoković vratio i uzeo gem. Na servisu Španac.

09:37 - 1:1 – Drama u trećem gemu! Spasao je Đoković dve brejk lopte, čak i stigao do gem lopte koju ne koristi. Drugo izjednačenje – 40:40.

09:35 - 1:1 – Dve brejk lopte za Fokinu! Srpski as u nezgodnoj situaciji. Sunce je na njegovoj polovini terena što otežava igru. Fokin stiže do dve šanse uprkos četiri neiznuđene greške u dosadašnjem delu meča – 40:15.

09:28 - 1:0 – Meč je počeo! Rutinski start Đokovića.

09:24 - Teniseri se zagrevaju! Meč bi trebalo uskoro da počne

09:08 - Đoković je sledeći na terenu! Završen je meč Pavljučenkove i Benčić. Švajcarska teniserka slavila je rezultatom 2:1 (6:0, 3:6, 6:3).

08:38 - Novo pomeranje Đokovićevog meča! Čeka se kraj meča Anastasije Pavljučenkove i Belinde Benčić.