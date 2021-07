NEĆU DA GA VIDIM VIŠE U ŽIVOTU! Nezapamćen SKANDAL na konferenciji: Medvedev poludeo posle jednog ŠKAKLJIVOG PITANJA!

Nakon izliva besa na terenu, zbog nehumanih uslova za igru, Medvedevu je i na konferenciji za medije "pao mrak na oči" nakon jednog neprimerenog pitanja novinara.

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se danas u četvrtfinale Olimpijskih igara u Tokiju, pošto je pobedio 31. tenisera sveta Italijana Fabija Fonjinija posle tri seta, 6:2, 3:6, 6:2.

Uslovi za igru bili su izuzetno teški, pa je Rus bes iskalio na sudiji.

"Mogu da završim meč, ali ako umrem, ko će da preuzme odgovornost", vikao je Medvedev.

Nervozu sa terena preneo je i na konferenciju za medije.

Jedan novinar je želeo da ga isprovocira, pa je postavio škakljivo pitanje vezano za ruske sportiste koji zbog doping afere ne mogu da nastupaju pod zastavom svoje zemlje.

"Ruski sportisti nose stigmu prevaranata na ovim Olimpijskim igrama, kako se vi osećate zbog toga?" bilo je pitanje novinara.

Medvedev je burno reagovao na provokaciju.

"Po prvi put u životu neću odgovoriti na pitanje.Treba da vas bude sramota! Trebalo bi pod hitno da ga sklonite sa Olimpijskih igara, ne želim da vidim ovog čoveka ikada više u životu", rekao je ruski teniser

