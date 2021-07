ODGOVOR DEŽURNIM PLJUVAČIMA POSLE BRONZE BASKETAŠA! Svi ste vrhunski treneri kada gledate sa strane i preko malog ekrana (FOTO)

Stojan Subašić, fizioterapeut koji radi sa reprezentacijom Srbije u basketu 3X3 odgovorio je na kritike zbog osvojene bronzane medalje u Tokiju.

Basketaši su bili favoriti da osvoje zlatnu medalju, ali su posle pobede nad Rusima 21:10 i sedam uzastopnih pobeda pre polufinala, poraženi baš od Rusa istim rezultatom u borbi za finale.

Osvojili su bronzu pobedom nad Belgijom u sredu – 21:10.

„Ovo je moj tim i ja sam preponosan na njih. Da li je trebalo biti sjajnije odličje, možda, ali to je sada manje važno. Ova medalja za mene sija najsjajnije jer sam odlazak na Olimpijske igre za mnoge sportiste ostane samo san. Ovi momci su svoj san, delom ostvarili i to nije kraj. Ima još mnogo, mnogo takmičenja pred svima njima, a ja ću, nadam se, kao i do sada, biti tu da ih podržim ma kakav god rezultat bio i ko god u toj ekipi bio, jer su svi ti momci sjajni“, komentariše Subašić.

Mihajlo Vasić, Aleksandar Ratkov, Dušan Domović Bulut i Dejan Majstorović, doneli su Srbiji ukupno četvrtu medalju, posle bronze Tijane Bogdanović u tekvondou, srebra Damira Mikeca u streljaštvu i zlata Milice Mandić u tekvondou.

„Dežurni pljuvači, nastavite da nas bombardujete porukama i da lupate komentare kako je trebalo ovako/onako, kako je trebalo da ide ovaj/onaj. Svi ste vi vrhunski treneri i savetodavci kada gledate sa strane i preko malog ekrana. Još jednom čestitke kompletnom stručnom štabu i igračima, idemo dalje. PS. Moja prva reprezentativna medalja i to gde i kakva?“, napisao je Subašić.