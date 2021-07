UDARILA NA NOVAKA, A SAD PROTIV NJEGA IGRA ZA FINALE: Ako Đoković i osvoji sve, Federera i Nadala će opet VIŠE VOLETI!

Novak Đoković i Nina Stojanović su se plasirali u polufinale miks dubla na Olimpijskim igrama, a tamo će se za osvajanje medalje i plasman u finale boriti protiv ruskog tandema Elena Vesnina - Aslan Karacev.

Ovaj meč će posebno biti zanimljiv zbog komentara koje je nedavno imala ruska teniserka na račun Đokovića.

And that is a medal for Russia secured!



Aslan Karatsev and Elena Vesnina defeat the dangerous pairing of Lukasz Kubot and Iga Swiatek 6-4, 6-4 to reach the semifinals of the Tokyo Olympics, joining Rublev and Pavlyuchenkova.



We will ROC you!



[📸: Vladimir Pesnya / Sputnik] pic.twitter.com/eq0APRVTlT