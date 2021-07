'BEZ NOVAKA BI OLIMPIJSKE IGRE BILE POTPUNA KATASTROFA!' Nemac stao u odbranu Srbina, pa ŽESTOKO potkačio organizatore

Jedina pozitivna stvar na OI - Novak!

Novak Đoković je jedan od najpopularnijh sportista na Olimpijskim igrama, a svakako je prvo ime olimpijskog teniskog turnira.

On je rutinski stigao do polufinala pobedom nad Keijem Nišikorijem, a mnogi smatraju da je on jedina svetla tačka ovih OI! To je javno napisao potpredsednik Teniskog saveza Nemačke Dirk Hordorf.

- Sramota je to kako ITF organizuje Olimpijske igre. Imaju najgori mogući odziv igrača, nema VTA/ATP poena, nisu pomenuli čak ni sve tenisere koji nose nacionalne zastave na otvaranju. Da nema Novaka Đokovića to bi bila potpuna katastrofa - napisao je on, komentarišući teniski turnir u Tokiju.

Teniski stručnjak koji je u prošlosti radio sa Jankom Tipsarevićem je nezadovoljan onim što je video u Tokiju. Kao i mnogi teniseri, smatra da je organizacija ispod svake kritike.

- Olimpijske igre su tako velika šansa da se promoviše naš prelepi sport širom sveta. ITF, VTA i ATP moraju da rade zajedno kako bi se nepto promenilo na bolje. Iskoristite priliku na OI u Parizu 2024. da se promoviše naš sport - dodao je Hordorf.