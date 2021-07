HRVATI NAS DOBILI U VATERPOLU! Nakon žestokog i napetog meča, "delfini" posustali

09:36 - Srbija izgubila! Dedoviću su čuvari skinuli loptu sa ruke.

09:34 - Opet Rašović! Drugi napad pogađa Strahinja. Na minut i 10 sekundi do kraja.Srbija na -2.

09:29 - Prlainović siguran sa peterca! Četiri minuta pre kraja Srbija gubi 14:10.

09:27 - Joković za 14:9 Srbija se polako predaje.

09:24 - Opet Obradović! Srbija sada klizi ka porazu, gubi 12:8.

09:20 - Srbija u problemu! Hrvatska ponovo ima tri gola razlike.Bukić donosi 11:8.

09:16 - Kraj treće deoniceSrbija na -2 – 10:8.Može li da se vrati?

09:12 - Izjednačenje!

09:11 - Mandiiić!

09:10 - Dva brza gola i Hrvatska opet na +2

09:08 - Jakšić! Srbija na dva gola zaostatka – 7:5.

09:07 - Srbija opet na -3

It’s more than just a game when Serbia 🇷🇸face Croatia 🇭🇷 #Waterpolo

The clash of neighbours with a bloody history has witnessed quite a few incidents of fan violence in the past.

It’s a different scene this time. Arch-rivals r playing sans their boisterous fans. #Olympics pic.twitter.com/7cIlZCQqQt