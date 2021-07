NEVERICA NA OLIMPIJADI! Šampionka odlučila da se povuče iz dva finala! Njeno zdravstveno stanje uopšte nije dobro!

Simon se veoma dugo razmišljala da li da se povuče i iz ovih disciplina, ali je na kraju morala to da učini je njeno "mentalno zdravlje uopšte nije bilo dobro".

- Posle razgovora sa medicinskim osobljem, Simon Bajls je odlučila da se povuče iz finala preskoka i dvovisinskog razboja. Njeno stanje će se svakodnevno procenjivati kako bismo odlučili da li može da učestvuje u finalima na parteru i gredi - navodi se u saopštenju.

After further consultation with medical staff, Simone Biles has decided to withdraw from the event finals for vault and the uneven bars. She will continue to be evaluated daily to determine whether to compete in the finals for floor exercise and balance beam. pic.twitter.com/kWqgZJK4LJ