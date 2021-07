'IZNEVERIO SI SRBIJU!' Čuveni novinar SKANDALOZNO prozvao Novaka Đokovića! (VIDEO)

Poznati britanski novinar Pirs Morgan je prozvao svetskog broja jedan, rekvaši da je izneverio Srbiju, napavši ga i zbog rekacija na terenu.

- Razbijao je rekete, prigovarao i besneo, a uz to se povukao iz meča dublova i to je koštalo njegovu partnerku medalje - rekao je Morgan.

Tu nije stao, već je nastavio sa lošim rečima upućenim Novaku.

- Razočarao je svoje saigrače, svoje navijače i svoju zemlju. Sramotne ludorije navodnog šampiona - dodao je bivši urednik "Dejli Mirora".

