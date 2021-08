SKANDAL NA OLIMPIJADI: Francuski bokser DIVLJAO U RINGU posle diskvalifikacije!

Alijev je diskvalifikovan na meču protiv Britanca Frejzera Klarka, jer je udario rivala glavom.

Francuz je teško podneo diskvalifikaciju, pa je počeo da divlja po ringu.

Besneo je, šutirao stvari koje su mu se našle na putu, urlao je i preteći gestikulirao ka sudijama.

"Ne! Ne! Ja sam pobedio, ja", vikao je razočarani Alijev.

Francuski bokser je nakon izliva besa na jedvite jade napustio ring, međutim, tu nije bio kraj. Vratio se kasnije, seo na ivicu i na taj način izrazio protest zbog sudijske odluke.

#fra Mourad Aliev was disqualified for head butting. Aliev protesting the ruling in the ring punches a camera screaming "No, no. I win!" #Tokyo2020 #olympics #Boxing pic.twitter.com/EexQ2YvPoO