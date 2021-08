NOLE NIJE POSLUŠAO OCA! Srđan ga molio da ne ide na Olimpijadu, a nakon ovoga nije mogao da se smiri: 'Tata, kad je Srbija u pitanju, tu kidam!'

Srđan Đoković, otac najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, otkrio je da je savetovao svog sina da ne ide na Olimpijske igre, ali ga Nole nije poslušao jer nije želeo da izneveri svoju zemlju.

Nakon izuzetno napornih nastupa na Rolan Garosu i Vimbldonu mnogi su savetovali Novaka da ne ide u Tokio, ali on je ipak rešio da se bori za Srbiju.

Srđan je otkrio kako je tekla njihova prepiska dok je Novak donosio odluku o učešću na Olimpijskim igrama.

"Noks, ako ti nešto znači moje mišljenje, mislim da ni slučajno ne bi trebalo da ideš u Tokio. Dug je put, druga zona, nema gledalaca, opet bi morao da ideš u karantin. To jednostavno bez gledalaca nije Olimpijada. Voli te tata", pročitao je Srđan poruku koju je poslao Novaku.

Noletov odgovor ostavio ga je bez teksta.

"Naravno da mi znači tvoje mišljenje, tata. Hteo sam da uzmem tri-četiri dana da osetim kako mi je telo. Ja se uvek brzo oporavim, tako da to nije veliki problem. Patriotizam je mnogo jak u mom srcu i glavi, tata. Znaš me, kada je Srbija u pitanju, tu kidam i ne okrećem se", odgovorio je Novak svom ocu.

Srđan priznaje da je posle reči svog naslednika bio izuzetno ponosan.

"Nisam mogao da se smirim od uzbuđenja i od ponosa ko zna koliko vremena, jer je to izgovorio moj sin, a on je to naučio u svojoj kući, da je patriotizam iznad svega, da je Srbija naša majka koja nas je iznedrila i da nema drugu opciju", otkrio je Srđan Đoković.