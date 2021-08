NEZAPAMĆENI SKANDAL U TOKIJU! TERAJU JE SA OLIMPIJSKIH IGARA, ONA NEĆE KUĆI: Beloruska atletičarka po aerodromu jurila policiju i AZIL!

- Molim Međunarodni olimpijski odbor (MOO) za pomoć. Na mene se čini pritisak i silom me žele vratiti u Belorusiju, iako nisam pristala na to. Molim MOK da interveniše - objavila je video bjeloruska atletičarka.

Drama se odvila u tokijskom aerodromu Haneda, a sve što se događalo, Cimanovskaja podelila je s Rojtersom putem aplikacije Telegram, koja ima najbolji sastav enkripcije pa se tako osigurala da niko ne može presresti njihovu komunikaciju.

