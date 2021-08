NOVAK DONEO SREĆU BELGIJANKI: Napravila HIT FOTKU sa Đokovićem pa osvojila olimpijsko zlato!

Derval je pobedila rezultatom 15.200 poena. To je prva zlatna olimpijska medalja u istoriji belgijske gimnastike

Ono što je zanimljivo da se Nina samo par dana pre toga fotografisala i razgovarala sa najboljim teniserom sveta Novakom Đokovićem očigledno joj je to donelo sreću.

