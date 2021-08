KAKAV LICEMER! Bio u Novakovom timu, a sada ga NAJSTRAŠNIJE PLJUJE na Tviteru: Australijanac se SVETI Đokoviću zbog OTKAZA?!

Krejg O'Šonesi, bivši član stručnog štaba najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, preporučio je svojim pratiocima na društvenim mrežama jedan "pljuvački" tekst o srpskom asu.

Australijski teniski trener radio je u Đokovićevom timu i bio je zadužen za skauting, međutim, kada je Goran Ivanišević postao član stručnog štaba, Novak je odlučio da se zahvali Krejgu na saradnji.

Australijanac je očito rešio da mu se osveti zbog otkaza, pa je na Tviteru podelio jedan sraman tekst u kome je Novak predstavljen kao negativac.

"Jedva da je vredno pomena da Đoković nije osvojio medalju u Tokiju. To je najmanji nedostatak... Čak i ako gledamo kroz "ružičaste naočare", njegovo ponašanje je bilo nedolično šampionu, nedostojno za jednog lidera, neprikladno za jednog olimpijca" navodi se između ostalog u pomenutom tekstu američkog lista "Sports Ilustrejted".

This is good. 🎯👏👏

Congratulations to @jon_wertheim for covering all angles of this thorny issue. #Djokovic’s shortcoming are not going to get better by minimalizing them. Jon tackles the hard questions fairly. This is rock-solid tennis journalism! 👍👍https://t.co/VQvGzVjGyX pic.twitter.com/CPSLd8EheD