ĐOKOVIĆ PONOVO NA UDARU PRLJAVE MEDIJSKE KAMPANJE! Američki novinari nazivaju Novaka pogdrnim imenima, a u pitanju je LAŽNA INFORMACIJA

Objavljuju se novi članci na istu "fake news" temu u kojima je Nole i dalje negativac, a stari se ne povlače sa interneta, dok se izvinjenja broje na prste jedne ruke.

Najnoviji tekst je objavio magazin "Slejt" pod ilustrativnim naslovom "Novak Đoković je slomio svoj reket i odustao. Ali da li je on dr*adžija?". Članak je napisan u poluposprdnom, ali ipak ozbiljnom i dominantno negativnom tonu, i bavi se nekim Noletovim gestovima tokom kobnog polufinala - koji i mogu biti predmet rasprave - ali i (ne)spornom izjavom koja se opet izokola i na silu dovodi u vezu sa Simon Bajls.

Osveta protiv hleba?!

Autor kritike u "Slejtu" priznaje da je Đoković u pomenutoj izjavi "verovatno" mislio na samog sebe, ali ipak smatra da je "bilo kako bilo, vrhunski izdr*ano i, iskreno, urebesno smešno jednog dana popovati medijima o gracioznosti pod pritiskom, a onda skršiti svoj reket lupajući ga o stub samo zato što ste besni zbog izgubljenog poena".

"Dr*adžiji svetske klase" Đokoviću se u članku na teret stavlja "niz veoma nesportskih ispada", poput onog kada je na prošlom US openu slučajno pogodio sutkinju lopticom u grlo, ali i povlačenje iz borbe za bronzu u miks dublu sa Ninom Stojanović.

Pominje se i organizovanje serije egzibicionih teniskih turnira u Srbiji i Hrvatskoj prošle godine, "koji su postali poznati po zanemraivanju socijalne distance i nošenja maski i koji su iznenada prekinuti kada su mnogi učesnici, uključujući Đokovića i njegovu ženu, testirani pozitivno na kovid-19". Ali i neke najbanalnije moguće teme, poput Novakovog načina ishrane i "tekuće osvete protiv hleba".

Na kraju teksta se navodi kako Novak "skoro sigurno" - kao da je to uopšte pitanje ocene - nije govorio o Simon Bajls u nespornoj izjavi, ali da je, bez obzira, to bilo "dr*adžijski za izjaviti".

Šta je Novak zaista rekao i o kome?

Đoković je, govoreći o vlastitom putu ka tada još mogućem "zlatnom" gren slemu (četiri gren slem turnira plus olimpijsko zlato), izjavio da je "pritisak privilegija" i da "bez pritiska nema profesionalnog sporta". Iako nije govorio o Simon Bajls i njenom povlačenju iz ekipnog finala zbog psihičkih problema, američki mediji su sve to ipak uvezali.

Zbog prenošenja Novakove izjave u tom lažnom kontekstu javno izvinjenje su uputili novinari "Lekipa" i "Dejli bista", ali se "fake news" konekcija sa Simon Bajls još može naći na stranicama uglednih "Vašington posta" i "San Francisko kronikla".

U Novakovu odbranu stao je i čuveni američki novinar Glen Grinvold koji je, radeći za ugledni britanski list "Gardijan" 2012. i 2013. godine, na osnovu poverljivih dokumenata koje je dostavio Edvard Snouden, otkrio široku mrežu globalnog nadzora koju sprovode Sjedinjene Države i Velika Britanija.

- Viralna tvrdnja da je Novak Đoković kritikovao Simon Bajls zbg njene nesposobnosti da se izbori sa pritiskom je potpuno lažna i širi je kolumnista "Dejli bista" Džastin Baragona. Njegova originalna neistina je postala viralna širom sveta, dok je ispravka izazvala gotovo nikakvu pažnju - napisao je Grinvold na Tviteru.

The viral claim that Novak Djokovic criticized Simone Biles for her inability to handle pressure is completely fake, spread by a Daily Beast gossip columnist, @justinbaragona. His original falsehood went viral, all over the world. As usual, the retraction got almost no attention. https://t.co/fzZzOzoIyQ