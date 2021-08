NESPORTSKI ČIN BRITANSKOG BOKSERA! Nakon dodele medalja, ON URADIO OVO SA SREBROM - Javnost OSTALA ŠOKIRANA nakon čina Vitakera!

Vitaker je poražen u finalu poluteške kategorije i to očigledno nije mogao da preboli. Na olimpijskom postolju se ponašao sramno.

Kada mu je uručeno srebro, on ga je stavio u džep na zaprepašćenje pobednika Kubanca Lorena Lopeza i ostalih takmičara.

British boxer Ben Whittaker REFUSES to wear his silver medal on the podium and stuffs it into his pocket, then relents and reluctantly holds it up as three rivals hug and smile for the cameras with medals around their necks

