SUZE U TOKIJU! Osvojio istorijsko zlato, pa sve šokirao emotivnom porukom preminulom dedi (VIDEO)

- Deda, uspeli smo - napisao je Rajan.

U borbi za pamćenje, Rajan je izašao kao pobednik, pošto je bacio 23.30 metara, novi olimpijski rekord.

Nakon što je shvatio da je osvojio zlatnu medalju, Rajan je izvadio papir sa porukom upućenoj svom nedavno preminulom deki.

– Deda, uspeli smo, 2020. olimpijski šampion- stajalo je u poruci, a Amerikanac nije mogao da sakrije emocije, pa je zaplakao.



US shot put star Ryan Crouser dedicated his gold medal to his grandfather Larry, who died just a week ago.



"I held up the note because, at the end, he had lost his hearing and so I would write whatever I wanted to say to him and he would read it and answer back."#Olympics pic.twitter.com/4DTZYRIEA2