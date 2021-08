ŠOK SCENA IZ TOKIJA: Trka na 50 metara slobodnim stilom, plivači zategnuti kao praćke, a svi gledaju u NJEGOV STOMAK! (FOTO)

Dok su svi plivači u Tokio došli zategnuti ko praćke, ovaj momak iz malene države Palau ne mari mnogo za dobro izdefinisano telo.

Volas je na bazenu prošetao stomak i odmah privukao veliku pažnju svih koji su pratili trku na 50 metara slobodnim stilom.

On je jedan od tri predstavnika svoje države na OI u Tokiju, a za razliku od Rija 2016. godine kada je završio na ukupnom 72. mestu, ovog puta je svoj plasman popravio za sedam pozicija.

Treba napomenuti da je Volas višestruki nacionalni rekorder i prvak.

The swimmer on the left is Shawn Dingilius Wallace, and he's my new hero. Best name in the Olympics, rocking a dad bod, and finished 4th of 6th - not bad. pic.twitter.com/YiE8NXVSxC