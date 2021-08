KAKAV SKANDAL ZA KRAJ IGARA! Maratonac tokom trke uradio nešto NEZAMISLIVO: Takmičari BESNI, organizatori u ŠOKU! (VIDEO)

Pobedu je potpuno očekivano ostvario Elijud Kipčoge iz Kenije sa vremenom od dva sata, osam minuta i 38 sekundi,ali je trka ostala u senci incidenta.

U centru pažnje bio je francuski olimpijac, Morad Amduni koji je sredinom trke odlučio da uradi nešto neobjašnjivo.

BREAKING: The Gold medal for biggest d*ckhead of the Tokyo Olympics goes to French marathon runner Morhad Amdouni who deliberately knocks over all the water for his fellow competitors…Unbelievable! pic.twitter.com/D4IwmlAHlL