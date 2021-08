GOVORILA NOVAKU DA PLETE ŠALOVE I OBRAĐUJE DRVO, PA OSTALA BEZ REKORDA: Đoković srušio legendu koja ga je brutalno prozivala!

Srpski teniser Novak Đoković nastavlja da pomera granice u belom sportu.

Novak je ovog ponedeljka započeo svoju 333. nedelju na prvom mestu ATP liste i tako srušio još jedan neverovatan rekord.

Poznato je da Novak u martu postao rekorder po broju sedmica provedenih na prvom mestu u muškoj konkurenciji, pošto je srušio rekord Rodžera Federera koji je 310 nedelja bio prvi na ATP listi.

Međutim, Novak se nije tu zaustavio i sada je na dobrom putu da nadmaši i rekorde koji su postavljeni u ženskoj konkurenciji.

Srbin je danas pretekao legendarnu Martinu Navratilovu, koja je 332 nedelje bila najbolja na svetu i ispred njega je ostala samo Štefi Graf sa 377 sedmica na vrhu.

Navratilova se još uvek nije oglasila na ovu temu.

Sigurno nije oduševljena što je baš Novak uspeo da nadmaši njen rekord, jer je poznato da nije fan srpskog asa.

Jedna od najboljih spotiskinja u istoriji i po mnogima najveća teniserka svih vremena prošle godine je osula žestoku paljbu po Novaku.

"Stvarno ne razumem to kod njega... Kad si svetski šampion, treba da se posvetiš sportu, da tvoja energija odlazi na to. Da bi ste se opustili gledajte TV, obrađujte drvo ili pletite šalove, to vam je za opuštanje i energiju. Ali osnivanje sindikata?!" govorila je Čehinja.

