IZNENADA PREMINULA MLADA OLIMPIJKA (24): Pred smrt ostavila UZNEMIRUJUĆU PORUKU na Instagramu! Brat potvrdio tužne vesti, a slučaj istražuje policija

Olivija Podmor (Novi Zeland) je iznenada preminula danas u 24. godini. Užasnu vest je saopštio njen brat.

"Počivaj u miru moja prelepa sestro i kćerko Fila Podmora. Bićeš zauvek u našim srcima", napisao je Mičel Podmor na Fejsbuku.

Ona je neposredno pre smrti imala emotivnu poruku na Instagramu, koja je zatim uklonjena.

Words can’t express how saddened we are to hear of the sudden death of Rio 2016 Olympian, Olivia Podmore.



Our thoughts are with her family, friends and @CyclingNZL. RIP 🤍 pic.twitter.com/i1sKCI1CsM