NADAL IMA OZBILJNIH PROBLEMA! Španac iznenada OTKAZAO učešće na turniru!

Nadal je dan pred meč protiv Lojda Herisa odlučio da ipak ne izađe na teren, jer ima problema sa povredom stopala.

"Zaista sam želeo da igram ovde, ali nažalost morao sam da donesem ovakvu odluku. Imao sam probleme proteklih meseci, kao što svi znaju. Izostanak sa ovog turnira nije najsjajniji za mene, posle svih uspeha koje sam imao u Kanadi. Bila je to teška odluka, ali tako je kako je" razočaran je Španac.

