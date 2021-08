Ognjenović: Treće zlato u nizu na EP?Nadam se da to možemo

Kapitenka odbojkaške reperezentacije Srbije Maja Ognjenović izjavila je da osvajanje olimpijskog zlata u ovom trenutku nije bilo realno.

Odbojkašice Srbije sa Olimpijskih igara u Tokiju vratile su se sa bronzom, što im je druga medalja u nizu sa OI, posle srebra u Rio de Žaneiru 2016. godine.

"Mi smo na OI otišli sa velikim ambicijama i mislim da u ovom trenutku nije bilo realno da se očekuje zlato odličje, iako sam ga i sama prva najavljivala. Situacija koja nas je pratila, možda i neke okolnosti sa kojima smo se susretale, učinile su da se ne okitimo najsjajnijim odličjem. Moramo da budemo zadovoljni bronzom, jer svaka olimpijska medalja je nešto posebno i drugačije. Sad je stvarno postala fraza, ali naša bronza sija zlatnim sjajem", rekala je Ognjenović.

Uprkos tome što su Igre u Japanu pratili određeni protokoli zbog korona virus i što nije bilo publike, dizač srpskog tima ističe da će joj OI u Tokiju ostati u lepom sećanju.

"Nije bilo lako, ali milsim da smo svi bili veoma pripremljeni na to. I pre odlaska u Japan, mi smo u klubovima sezonu i po igrali bez gledalaca. To je svakako bila tužna činjenica, koja je možda uticala na bolji performans svakog sportiste. Bile smo naviknute na to i ne verujem da je to bila neka presudna stvar. Ono što smo negde čuli i slušali pred sam odlazak u Tokio, koliko su mere bile rigorozne, kakva će biti pravila ponašanja, moram da priznam da su za mene ovo bile jedne od lepših Igara, a kada ih uporedim i sa Pekingom, Londonom, Rio de Žaneirom. Kada sam sumirala i sabrala sve utiske, iz Tokija nosim lepe uspomene".

Izabranice Zorana Terzića od 19. avgusta do 4. septembra očekuje novi izazov, kada će u Beogradu pokušati da odbrane i osvoje treću zlatnu medalju u nizu na Evropskim prevenstvima, a ukupno četvrtu.

"Ja se nadam da možemo. Svakako smo više puta pokazale da smo ekipa za velika dela i kada je malo ko očekivao neki uspeh od nas, mi smo pokazale da možemo da se izdignemo iz mrtvih i napravimo neko iznenđenje", kaže Ognjenović.

Aktuelne svetske i dvostruke uzastopne evropske šampionke, na EP koje se organizuje u Srbiji, Bugarskoj, Hrvatskoj i Rumuniji, igraće u grupi A u Beogradu protiv Bosne i Hercegovine, Francuske, Belgije, Azerbejdžana i Rusije.

"EP je za nas, ne mogu da kažem najlepše takmičenje, jer na svako idemo sa velikim ambicijama, ali valjda zbog tolike dominacije, moram tako da se izrazim, to takmičenje igramo sa posebnim uživanjem i zadovoljstvom. Činjenica da igramo pred našom publikom govori sama po sebi. Posle 10 godina imamo priliku da u Beogradu podignem tron evropskih šampionki, što već i jesmo, ali motiva sigurno da ne manjka. Nadam se da ćemo u jednoj lepoj atmosferi u beogradskoj areni uspeti da po ko zna koji put ostvarimo naše snove".

Bez obzira što šampionat Evrope dolazi samo 10 dana nakon završetka OI, Maja kaže da tim neće imati problem sa formom.

"Uvek je teško kada igrate jedno takmičenje odmah posle drugog, baš zbog tog pronalaženja motiva. Ova bronza bi trebalo da nam bude ogroman vetar u leđa, jer smo sada videle i shvatile da možemo i koliko vredimo. Ova ekipa, u koliko god izmenjenom, sastavu, opet funkcioniše na jedan pravi način. Što se tiče fizičke spreme, tu stvarno mislim da ne bi trebalo da bude problema. Naši kondicioni treneri koji vodi brigu o našoj fizičkoj spremi, odradili su posao na najbolji mogući način. Sledeći četvrtak je već prva utakmica, tu je jedino umor. Suludo je pričati o manjku motiva i fiizčkoj spremi, iako sam čula da su košarkašice bile umorne jer su one imale EP pre OI. Verujem da može da dođe do zamora, neosporno je da smo umorne posle toliko utakmica i toliko treninga, nedelja rada, jer smo se okupile 10. maja. Verujem da će sve to biti činjenice koje će na lep način moći da se zanemare i ostave po strani, jer imamo više ciljeve", zaključila je Ognjenović.

Autor: