ĐOKOVIĆ IMA NOVOG TRENERA ZA US OPEN! Novak se priprema pod posebnim nadzorom - pogledajte ko ga nadgleda (VIDEO)

Pripreme za US open su počele!

Posle kratkog odmora koji je uzeo posle Olimpijskih igara u Tokiju Novak Đoković se vratio na teren i trenira za poslednji grend slem u sezoni.

Sparing partneri u Crnoj Gori su mu sunarodnici, dvojica bivših tenisera - Viktor Troicki i Janko Tipsarević. Međutim, nije to ono što je privuklo najviše pažnje.

Novak je za predstojeći grend slem dobio novog trenera - sina Stefana! On je sve vreme sedeo u stolici i nadgledao trening. Nije još uvek poznato da li je imao neke zamerke na ono što je video.

- Solidni sparing partneri Janko i Viktor. I Stefan kao trener danas - napisao je Novak na Instagramu.

HE’S BACK 🤩🥳 @DjokerNole is practicing and look up until the end, Stefan 😍😍



📸: @DjokerNole IG stories @NovakFanClub #Djokovic pic.twitter.com/evZiAkZF7Y