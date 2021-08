DRAMA! Rafael Nadal HITNO napustio Ameriku: Boluje od MISTERIOZNE BOLESTI i trpi nesnosne bolove!

Nadal je kroz celu karijeru imao problem sa povredama, a kolena su se uvek navodila kao "slaba tačka".

Kao bomba je u svetu tenisa odjeknula ovonedeljna vest da je Rafael Nadal ne samo odustao od turnira u Vašingtonu i Sinsinatiju, već se dve sedmice pred početak US Opena odlučio na radikalan potez - povratak u Evropu. Sada su se tim povodom pojavile i nove informacije.

Španski mediji su nešto ranije nego što se Rafa javno požalio na bolove u stopalu, navodeći njih kao razlog što mora da odustane od mastersa u Sisinatiju, javili da se on suočio sa misterioznom bolešću.

Naime, Rafael Nadal je kroz celu karijeru imao problem sa povredama, a kolena su se uvek navodila kao "slaba tačka", međutim, priče o tome da "ne može da vozi kola kada se završi sezona, jer ima nesnosne bolove u kolenima" nisu puna istina. Štaviše, ti bolovi su samo posledica malo poznate bolesti.

Teniski portal "Punto de break", prilično dobro upoznat sa mnogim tajnama "belog sporta", objavio je svojevremeno da je još 2005, kada je osvojio 11 titula, Rafa primetio da počinju ozbiljni problemi u stopalima. Pregledima je ustanovljeno da boluje od Miler-Vajsove bolesti koja napada kosti stopala, a to izaziva veliki bol pri pokretima.

"Dan posle titule u Madridu osetio sam taj problem i detaljne analize su otkrile o čemu se radi. Tada mnogi doktori nisu imali rešenja za ono što se dešava, ali su mi rekli da se radi o Miler-Vajsovoj bolesti, koja je degenrativno oboljenje kostiju u središnjem delu stopala. Zbog simptoma, tu bolest je toliko teško dijagnostikovati da je u ovom trenutku ona deo 'Svetskog dana retkih bolesti'", otkrio je tada Rafa.

U ovom trenutku ne zna se u kojoj fazi je ta bolest, te da li bi neka nova terapija, poput onih koje je Nadal primenjivao tokom prethodnih deceniju i po, pomogla.

Ono što je sigurno, to je da je španski osvajač 20 grend slem titula rekao da planira da se vrati tenisu tek kada ne bude osećao nikakav bol.

Da li će se to desiti pre nego što počne predstojeći US Open, teško je pretpostaviti, ali će odluku o tome najbolji teniser Španije doneti u dogovoru sa svojim ličnim doktorom, zbog kog je i otputovao pre tri dana iz Sjedinjenih Američkih Država u Evropu.

Podsetimo, kako je početkom ove godine naveo "Sage journals", Nadalu je bolest dijagnostikovana tek kada je uznapredovala, jer se tada "bol pojavljuje u središnjem i zadnjem delu stopala, pa ti delovi oteknu, a bol se zatim prenosi gore, preko skočnog zgloba do kolena. Dok pacijent hoda ili trči, situacija se pogoršava".

Tada je istaknuto i da se, ukoliko se bolest ne shvati ozbiljno, pogoršanje situacije može dovesti i do preloma kosti stopala, što zahteva dugotrajan oporavak. Za ovu fazu Nadalove karijere to bi značio kraj, jer on ima već 35 godina, i bliži je završetku nego sredini svoje više nego uspešne karijere.

Jedan vid ublažavanja bolova je i posebno dizajnirana obuća sa ulošcima koji su prilagođeni kostima stopala, odnosno njihovom prirodnom položaju, ali...

Rafi je to uveliko poznato a, imajući u vidu odluku da naprasno napusti SAD,, očigledno je da mu u ovom trenutku nije pomoglo ništa što je dosad znao ili probao kada se o ovim zdravstvenim tegobama radi.