KRV NIJE VODA! Unuk Mohameda Alija patosirao rivala na svom debiju! (VIDEO)

Niko Ali Volš, unuk legendarnog Mohameda Alija, na impresivan način je debitovao u profesionalnom boksu.

Niko je na svom debiju tehničkim nokautom u prvoj rundi savladao Džordana Viksa.

Ali je od starta bio izuzetno agresivan. Brutalnim udarcem bacio je rivala u nokdaun. Čim se Viks pridigao usledila je rafalna paljba raspoloženog Volša, pa je sudija bio primoran da prekine borbu.

Niko je nakon meča govorio o slavnom dedi:

"Razmišljao sam mnogo o dedi, mnogo mi nedostaje. Možda se vama čini kao da je to veliki pritisak, ali on je za mene samo moj deda. Za publiku je on najveći borac svih vremena, možda i najveća osoba. Za mene? On je najveći deda", rekao je Niko.