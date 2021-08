ODVOJILI SU ME OD SINA... Srđan Đoković otvorio dušu, zabolela ga OVA nepravda

Novakov otac se osvrnuo na ovogodišnje finale Vimbldona u kome je Đoković savladao Beretinija i tako osvojio 20. Gren Slem trofej u karijeri.

– Supruga i ja smo hteli da odemo na Vimbldon, ali nas ti strašni ljudi nisu pustili. Morali smo prethodno da odemo u karantin iako je na stadionu bili oko 15, 16 hiljada ljudi - poručio je Srđan u jednom od intervjua.

Novaku je nedostajala podrška svojih roditelja, ali je i pored odvojenosti od njih pokorio London po ko zna koji put…

Novak Djokovic's father is not happy with the organisers at the All England Clubhttps://t.co/krGj41yhyA