TERZIĆ NAKON POBEDE PROTIV BiH: Uvek je važno prvu utakmicu odigrati ovako - ODRADILI SMO POSAO NA DOVOLJNO DOBAR NAČIN!

Srbija je maksimalnim rezultatom savladala BiH na otvaranju Evropskog prvenstva, koje se održava u Beogradu.

"Prva utakmica je važna na svakom takmičenju, tu treba uhvatiti zamajac koji će vas držati do kraja takmičenja. Mi smo odradili posao na dovoljno dobar način, od početka meča, što se energije i taktike tiče, bili na visokom nivou, posle je to palo, što je i normalno, ali smo zadržali sve kako treba do kraja meča", izjavio je Zoran Terzić.

Selektor Srbije je dodao da je bilo veoma čudno i osvežavajuće igrati pred publikom, pogotovo domaćom.

"Neobičan je osećaj, dugo nismo igrali pred našom publikom, a poslednjih par godina ne igramo ni pred kakvom publikom. Ovo je osveženje za sve nas i boljitak za našu ekipu", zaključuje Terzić.

Autor: