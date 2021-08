Priča o najboljem teniseru svih vremena nikako da se razjasni, iako je Novak Đoković uz 20 gran slem trofeja, koliko imaju i Rodžer Federer i Rafael Nadal, rekorder po broju sedmica na prvom mestu ATP liste i ima najviše titula na Mastersima.

Britancima se to očigledno nikako ne dopada, pa je tako list "Ekspres" napravio tekst u kome se bave novim načinom računanja trke i navode neka zaista čudna objašnjenja.

"Rodžer će verovatno biti najveći ikada kada se sva trojica penzionišu, bez obzira na to šta Novak i Rafa urade do kraja svojih karijera. Rodžer je toliko dugo bio smatran za GOAT-a i teško će drugi moći da preuzmu to", navodi se na početku teksta.

Novinarka Jasmin Sijed je iznela svoj stav.

"Činjenica je da bi Srbin mogao da nadmaši sve i da osvoji istorijski kalendarski slem, isto tako je tačno i da je mala verovatnoća da će Federer moći da se vrati na visok nivo igre posle nove operacije i problema. Karijera mu se bliži kraju, ali je to razlog zbog kog bi GOAT trka mogla da se računa na drugačiji način od onoga ko ima koliko titula." Zatim je pokušala detaljno da pojasni na šta misli.

"Federera verovatno ne mogu da skinu sa trona najvećeg ikada. Švajcarac je postao profesionalac 1998. godine, prvi grend slem je osvojio 2003, dve godine pre Rafinog osvajanja Rolan Garosa i pet pre Novakovog Australijan opena. Prestigao je Pita Samprasa, a titula na Vimbldonu 2012. mu je bila 17. Tada je Nadal imao 11, a Novak samo pet. Nisu bili toliko blizu Samprasa, a kamoli Rodžera. Naravno, to dovoljno govori o njima dvojici i uspehu koji su ostvarili da ih stignu."

Tokom teksta zaboravlja da spomene da su Nadal i Novak mlađi od Federera, da švajcarski as na putu do većeg broja tih trofeja nije morao da igra protiv dvojice najvećih rivala i da je pobeđivao, uz svo dužno poštovanje, slabije igrače.

"Rodžera su smatrali najvećim ikada više od decenije, od kada je na Vimbldonu 2009. prestigao Sampras po broju grend slemova. Teško će bilo ko moći da mu skine to zvanje, jer je toliko dugo bilo uz Švajcarca, čak i kada ga najveći rivali prestignu. Često je bio spominjan u istoj rečenici sa zvezdama poput Majkla Džordana, Lionela Mesija, Kristijana Ronalda, Useina Bolta, Serene Vilijams i taj status ikone će teško da se promeni i kada sva trojica završe karijeru. Federer je došao do zvanja najvećeg ikada prvi i deluje da će tako i ostati, bez obzira na brojke koje se pokažu u budućnosti. Bilo kako bilo, niko neće moći da nadmaši Serenu", zaključuje se u tekstu aludirajući na 23 grend slem titule.

Autor: