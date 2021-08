OTKRIVENO: NADAL ZBOG MISTERIOZNE BOLESTI ZAVRŠIO SEZONU! Razvija se kod starijih ljudi, a Rafu muči već 15 godina!

Nadala muči Miler-Vajsov sindrom, a otkriveno je o kakvoj bolesti se radi koja sprečava Španca da igra tenis.

Rafael Nadal je doneo tešku odluku - legendarni teniser odlučio je da već u avgustu završi tekuću sezonu zbog problema sa povredom.

Nadal je objavio da neće igrati na US openu kao ni do kraja 2021. godine, a razlog za to je neobična bolest koja ga muči već više od 15 godina!

Španac se oglasio i poručio svojim navijačima da će se vratiti naredne godine, a objasnio je da ovo nije novi problem.

- Ovo nije nova povreda, to je zapravo ona koju vučem od 2005. godine i koja me nije zaustavljala tokom karijere - ispričao je Nadal nakon spekulacija da je u pitanju misteriozna bolest koja mu je umalo prekinula karijeru još tokom tinejdžerskih dana.

A ta bolest zove se Miler-Vajsova bolest (ili sindrom). Radi se o bolesti kosti stopala, koja izaziva jak bol pri svakom pokretu. Da sve bude čudnije, ovaj sindrom se uglavnom javlja kod ljudi između 40 i 60 godina i učestaliji je kod žena.

Ipak, Nadalu je bio Miler-Vajsov sindrom ustanovljen kada je još bio tinejdžer. Preciznije, to je degenerativna bolest koja predstavlja displaziju skafoidne kosti u stopalu. Jednostavnije rečeno - radi se deformaciji kosti koja je locirana u središnjem delu stopala.

Bolest se teško otkriva u ranoj fazi, a situacije samo pogoršava dok pacijent hoda ili trči. Stoga je jasno koliko Nadalu svih ovih godina nije bilo lako. Ipak, Španac je uz pomoć doktora uspevao da se oporavi, iako se davnih dana pričalo da mu preti i kraj karijere.

To se nije desilo, Nadal je postao jedan od najvećih tenisera svih vremena, ali su ga godine sada ipak stigle. Moraće na dugu pauzu u nadi da će uspeti da sebi produži karijeru...