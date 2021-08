NADAL RASKRINKAN! Otriven STVARNI razlog Rafinog povlačenja sa US opena

Španski teniser Rafael Nadal odlučio je da znog povredi završi sezonu i nr igra na US openu, što je pokrenulo priče o propblemima sa povredama, o kojima po saopštavanju Rafine odluke prišu španski mediji.

Rafael Nadal je kroz celu karijeru imao problem sa povredama, a kolena su se uvek navodila kao "slaba tačka", i to toliko da se čak pisalo da "ne može da vozi kola kada se završi sezona, jer ima nesnosne bolove u kolenima". Ali, situacija je, zapravo, ozbiljnija jer španski as ima jednu retku bolest, koja se sada, po svoj prilici, razbuktala. A kako nije nimalo naivna, bolovi koje trpi postaju sve nesnosniji.

Podsetimo, teniski portal "Punto de break", prilično dobro upoznat sa mnogim tajnama "belog sporta", objavio je svojevremeno da je još 2005, kada je osvojio 11 titula, Rafa primetio da počinju ozbiljni problemi u stopalima. Pregledima je ustanovljeno da boluje od Miler-Vajsove bolesti koja napada kosti stopala, a to izaziva veliki bol pri pokretima.

"Dan posle titule u Madridu osetio sam taj problem i detaljne analize su otkrile o čemu se radi. Tada mnogi doktori nisu imali rešenja za ono što se dešava, ali su mi rekli da se radi o Miler-Vajsovoj bolesti, koja je degenerativno oboljenje kostiju u središnjem delu stopala. Zbog simptoma, tu bolest je toliko teško dijagnostikovati da je u ovom trenutku ona deo 'Svetskog dana retkih bolesti'", otkrio je tada Rafa.

Thinking of you, @RafaelNadal ❤



Rafa has called time on his 2021 ATP Tour season, recovering from a foot injury.



We can't wait to see you in 2022, Rafa! 💪 pic.twitter.com/bDkAvWLgCB